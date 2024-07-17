Какие евро больше не действительны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил печать купюр номиналом 500 евро еще несколько лет назад. В 2020 году эту банкноту начали изымать из обращения.

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Причиной изъятия этой банкноты является чрезмерное использование ее преступниками для совершения мошеннических действий. Новая серия купюр, выпущена после этого, имеет номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Обратите внимание! Если купюра выходит из обращения, ее можно обменять на те банкноты, которые продолжают быть действительными. Процедура осуществляется в банках.

Как будут выглядеть новые купюры

ЕЦБ планирует выпустить новую серию купюр в 2026 году. Дизайн этих банкнот выбирали граждане ЕС.

Сейчас на купюрах изображены достопримечательности Европы. Однако, в будущем это должны быть совсем другие картинки. Основными темами являются: