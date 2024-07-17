Кому предоставляется такая доплата
На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры у которых ухудшенное состояние здоровья. При условии, что они имеют официальное подтверждение этому.
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Какие условия для получения этой надбавки:
- пенсионер проживает в одиночестве;
- он старше 80 лет;
- нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;
- имеет пенсию по возрасту.
Такая доплата начисляется исключительно после личного обращения пенсионера в ответственные органы. Лицо должно написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.