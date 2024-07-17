НКРЭКУ начала расследование против "Молдовагаз"

ООО "Оператор ГТС Украины" официально обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой начать dslgjdslyt расследование.

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Предварительные выводы показали, что "Молдовагаз" осуществлял операции с оптовыми энергетическими продуктами, а именно транспортировку природного газа путем номинаций/реноминаций, в период с 1 апреля по 15 июня 2024 года, не будучи зарегистрированным как участник оптового рынка электроэнергии.

Напомним! НКРЭКУ оштрафовала НЭК "Укрэнерго" на 1,067 миллиона гривен за нарушение лицензионных условий.