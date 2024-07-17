НКРЕКП почала розслідування проти "Молдовагаз"

ТОВ "Оператор ГТС України" офіційно звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням розпочати dslgjdslyt розслідування.

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Попередні висновки показали, що "Молдовагаз" здійснював операції з оптовими енергетичними продуктами, а саме транспортування природного газу шляхом номінацій/реномінацій, у період з 1 квітня по 15 червня 2024 року, не будучи зареєстрованим як учасник оптового ринку електроенергії.

Нагадаємо! НКРЕКП оштрафувала НЕК "Укренерго" на 1,067 мільйона гривень за порушення ліцензійних умов.