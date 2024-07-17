Кому надається така доплата
На цю надбавку можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. За умови, що вони мають офіційне підтвердження цьому.
Читайте також Зловживання на оптовому енергоринку: НКРЕКП розпочала розслідування проти Молдовагаз
Які умови для отримання цієї надбавки:
- пенсіонер проживає на самоті;
- він старше 80 років;
- потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
- має пенсію за віком.
Така доплата нараховується виключно після особистого звернення пенсіонера у відповідальні органи. Особа має написати заяву і додати до неї документи, які підтверджують погіршений стан здоров'я.