Кому надається така доплата

На цю надбавку можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. За умови, що вони мають офіційне підтвердження цьому.

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Які умови для отримання цієї надбавки:

пенсіонер проживає на самоті;

він старше 80 років;

потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

має пенсію за віком.

Така доплата нараховується виключно після особистого звернення пенсіонера у відповідальні органи. Особа має написати заяву і додати до неї документи, які підтверджують погіршений стан здоров'я.