Які євро більше не дійсні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) припинив друк купюр номіналом 500 євро ще декілька років тому. У 2020 році цю банкноту почали вилучати з обігу.

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Причиною вилучення цієї банкноти є надмірне використання її злочинцями для вчинення шахрайських дій. Нова серія купюр, випущена після цього, має номінали 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Зверніть увагу! Якщо купюра виходить з обігу, її можна обміняти на ті банкноти, які продовжують бути дійсними. Процедура здійснюється у банках.

Як виглядатимуть нові купюри

ЄЦБ планує випустити нову серію купюр у 2026 році. Дизайн цих банкнот обирали громадяни ЄС.

Зараз на купюрах зображено визначні пам'ятки Європи. Однак, у майбутньому це мають бути зовсім інші картинки. Основними темами є: