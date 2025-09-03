Почему в Украине хотят перейти на шаги?

Историк и старший хранитель фондов Музея НБУ Андрей Бойком-Гагарин в разговоре с 24 Каналом отметил, что вопрос изменения названия копеек возник еще во время денежной реформы 90-х годов, но тогда политической воли для переименования не хватило.

Если выбор названия национальной валюты – гривна – прошел без споров, то название сотой части банкноты вызвало оживленные дискуссии. Рассматривались различные варианты

сота;

резаная;

бофон;

цент;

куна;

грош;

шаг.

Именно шаги должны были войти в обращение вместе с гривной, о чем вспоминает в своей книге художник Василий Лопата.

Весной 1992 года на Луганский станкостроительный патронный завод, фактически первый Монетный двор независимой Украины, поступили эскизы разменных монет номиналом 1, 5, 10 и 25 шагов.

Эскизы шагов Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

До этого была отчеканена первая пробная партия монет номиналом 1 и 50, но без названия разменной единицы.

Образец шагов 1992 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Однако коммунистическое лобби настояло на сохранении названия "копейка", что использовалось в СССР, Российской империи и Московском царстве.

В результате 2 марта 1992 года Постановлением Президиума Верховной Рады Украины официально закрепили название "копейка", а слово "шаг" было убрано из эскизов первых украинских монет.

Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность и по сути завершит денежную реформу, начатую в 1996 году,

– отмечает Андрей Бойко-Гагарин.

В прошлом году Нацбанк снова предложил вернуть украинским разменным монетам их историческое название – шаг для возвращения исторического названия украинских денег.

Что нужно знать о внедрении шагов в Украине?