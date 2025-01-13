Уряд виділив додаткові кошти на виплату українцям тисячі Зеленського

Кабінет Міністрів виділив 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для фінансування програми "Зимова єПідтримка". Це потрібно, аби виконати всі заявки українців, подані на отримання коштів.

Додаткові кошти на єПідтримку

Громадяни зможуть витратити отримані кошти на оплату комунальних, медичних, освітніх та інших послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

Крім того, було врегульовано алгоритм обміну інформацією між установами, які відповідають за реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Це дозволить ефективніше узагальнювати дані та забезпечувати своєчасне інформування громадян.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Українці, які перебувають на території країни, все ще можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від держави у розмірі 1 000 гривень. Однак громадяни, які знаходяться за межами України, не мають можливості скористатися цією підтримкою.

Для отримання допомоги необхідно:

встановити додаток "Дія";

відкрити картку "Національного кешбеку".

Українці, які не можуть користуватися додатком "Дія", можуть звернутися до одного з банків-партнерів для оформлення виплати. Це, зокрема:

законні опікуни неповнолітніх дітей;

громадяни без РНОКПП через релігійні причини;

особи віком від 65 років,

Зауважте! Картку можна оформити в одному з банків-партнерів програми, таких як ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ тощо.