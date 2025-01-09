Через що ви втратите пенсію у 2025

Пенсію втратять деякі пенсіонери, що набули статус переселенця до 24 лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на 40 статтю бюджету України на 2025 рік.

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Зверніть увагу! Гроші не вилучаються з рахунків, якщо на них накладено арешт чи будь-які інші обтяження.

Чому Пенсійний фонд забере у деяких громадян пенсію:

якщо на банківському рахунку особи не було жодної активності протягом останнього року (зняття, переведення коштів тощо);

у випадку, коли особа не пройшла обов'язкову фізичну ідентифікацію своєчасно.

Кошти "повертатиме" Ощадбанк. Йдеться саме про залишок, станом на 1 січня 2025 року.

Зауважте! Особа може поновити виплату пенсії. Для цього вона має звернутись у ПФУ чи Ощадбанк та подати відповідну заяву.