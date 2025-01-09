Из-за чего вы потеряете пенсию в 2025 году

Пенсию потеряют некоторые пенсионеры, получившие статус переселенца до 24 февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на 40 статью бюджета Украины на 2025 год.

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Обратите внимание! Деньги не изымаются со счетов, если на них наложен арест или любые другие ограничения.

Почему Пенсионный фонд заберет у некоторых граждан пенсию:

если на банковском счете лица не было никакой активности в течение последнего года (снятие, перевода средств и так далее.);

в случае, когда лицо не прошло обязательную физическую идентификацию своевременно.

Средства будет "возвращать" Ощадбанк. Речь идет именно об остатке, по состоянию на 1 января 2025 года.

Заметьте! Особа может возобновить выплату пенсии. Для этого она должна обратиться в ПФУ или Ощадбанк и подать соответствующее заявление.