Дополнительные средства на еПоддержку

Граждане смогут потратить полученные средства на оплату коммунальных, медицинских, образовательных и других услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Усовершенствовали механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

Кроме того, был урегулирован алгоритм обмена информацией между учреждениями, которые отвечают за реализацию программы "Зимняя еПоддержка". Это позволит эффективнее обобщать данные и обеспечивать своевременное информирование граждан.

Как получить "тысячу Зеленского"

Украинцы, которые находятся на территории страны, все еще могут подать заявку на получение денежной помощи от государства в размере 1 000 гривен. Однако граждане, которые находятся за пределами Украины, не имеют возможности воспользоваться этой поддержкой.

Для получения помощи необходимо:

установить приложение "Дія";

открыть карточку "Национального кэшбека".

Украинцы, которые не могут пользоваться приложением "Дія", могут обратиться к одному из банков-партнеров для оформления выплаты. Это, в частности:

законные опекуны несовершеннолетних детей;

граждане без РНОКПП по религиозным причинам;

лица в возрасте от 65 лет,

Обратите внимание! Карту можно оформить в одном из банков-партнеров программы, таких как ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и тому подобное.