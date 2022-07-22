Кабмін встановив нові ціни на газ до 2023 року: скільки коштуватиме тисяча кубометрів газу
Джерело:Урядовий портал
Кабмін зафіксував ціна на газ для виробників тепла та бюджетних установ до весни 2023 року. У постанові також затвердили зменшення споживання на 10%.
Кабмін встановив нові ціни на газ
Уряд зафіксував різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ буде за наступними цінами:
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- для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
- бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
- для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
Кабмін обмежив споживання газу
Також у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 рокиBybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.