Кабмін встановив нові ціни на газ до 2023 року: скільки коштуватиме тисяча кубометрів газу

Кабмін зафіксував ціна на газ для виробників тепла та бюджетних установ до весни 2023 року. У постанові також затвердили зменшення споживання на 10%.

Кабмін встановив нові ціни на газ

Уряд зафіксував різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ буде за наступними цінами:

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