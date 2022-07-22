Кабмін встановив нові ціни на газ до 2023 року: скільки коштуватиме тисяча кубометрів газу

22 липня 2022 , 13:40
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Джерело:

Урядовий портал

Кабмін зафіксував ціна на газ для виробників тепла та бюджетних установ до весни 2023 року. У постанові також затвердили зменшення споживання на 10%.

Кабмін встановив нові ціни на газ

Уряд зафіксував різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ буде за наступними цінами:

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  • для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
  • бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
  • для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "Нафтогаз" постачатиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною, яка становить 7,40 гривні за кубометр. Вона діятиме до 31 травня 2023 року. Він пояснив, що це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців.

Кабмін обмежив споживання газу

Також  у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 роки

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Автор: Дар'я Вереньова