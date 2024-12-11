Україна отримає нову допомогу від Канади: на що спрямують кошти

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення нової допомоги Україні. Йдеться про 764 мільйонів канадських доларів (приблизно 587 мільйонів доларів США).

Яку допомогу отримає Україна від Канади

Ці кошти включені у великий бюджетний документ, пише 24 канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також Канада планує передати Україні зброю, яку в себе проголосила "поза законом", – AP

Схвалення цього документа дозволить уряду додатково витратити 21 мільярд канадських доларів на різні цілі. Зокрема й на національну оборону.

Міністр оборон Канади Білл Блер розповів, що ці гроші спрямують на “боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги”.

Також у документ включено 400 мільйонів канадських доларів, що складає близько 307 мільйонів доларів США. Вони будуть направлені на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

Також парламент країни затвердив 45 мільйонів канадських доларів, що близько 35 мільйонів доларів США на такі аспекти:

гуманітарне розмінування;

зміцнення кібернетичної стійкості в Україні.

Нюанс щодо надання допомоги

Видання наголошує, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Зокрема збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній день, що дозволенний закон.

Зверніть увагу! Для набуття чинності цього рішення, за нього ще має проголосувати Сенат Канади. Це очікується найближчим часом.