У четвер, 5 грудня, у Канаді поза законом було проголошено ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Раніше, у травні 2020 року, вже були заборонені тисячі марок і моделей подібного озброєння. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан наголосив, що "вето" наклали на ті види знарядь, які повинні бути на полі бою, а не в руках мисливців чи спортивних стрільців, передає 24 Канал з посиланням на AP.

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Частину озброєння може отримати Україна

Повідомляється, що Оттава співпрацює з Києвом, щоб визначити, як можна пожертвувати заборонену зброю для підтримки українського опору російській агресії.

Міністр оборони Білл Блер зазначив, що влада України виявила зацікавленість у деяких гарматах.

Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, є одним з кроків до їхньої перемоги,

– сказав посадовець.

Федеральний уряд каже, що співпрацює з провінціями, територіями та поліцією щодо планового викупу забороненої зброї у окремих власників.

Нагадаємо, що нещодавно Канада передала Україні систему протиповітряної оборони NASAMS, комплекс вже доставлений в країну.