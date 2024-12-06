В четверг, 5 декабря, в Канаде вне закона было провозглашено еще 324 разновидности огнестрельного оружия. Ранее, в мае 2020 года, уже были запрещены тысячи марок и моделей подобного вооружения. Министр общественной безопасности Доминик Леблан отметил, что "вето" наложили на те виды орудий, которые должны быть на поле боя, а не в руках охотников или спортивных стрелков, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Часть вооружения может получить Украина

Сообщается, что Оттава сотрудничает с Киевом, чтобы определить, как можно пожертвовать запрещенное оружие для поддержки украинского сопротивления российской агрессии.

Министр обороны Билл Блэр отметил, что власти Украины проявили заинтересованность в некоторых пушках.

Любая помощь, которую мы можем предложить украинцам, является одним из шагов к их победе,

– сказал чиновник.

Федеральное правительство говорит, что сотрудничает с провинциями, территориями и полицией по плановому выкупу запрещенного оружия у отдельных владельцев.

Напомним, что недавно Канада передала Украине систему противовоздушной обороны NASAMS, комплекс уже доставлен в страну.