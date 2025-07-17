Мита Трампа спрацювали: Канада прикриває ринок для дешевої сталі

Канада вводить обмеження на безмитний імпорт сталі. Уряд хоче захистити національних виробників, які постраждали від нових тарифів Дональда Трампа.

Чому Канада обмежує імпорт сталі?

Замість дешевої іноземної сталі тепер у Канаді надаватимуть пріоритет місцевій сталі під час реалізації великих проєктів та будівництва житла по всій країні. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні, повідомляє 24 Канал.

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Щоб задовольнити зростаючий попит, ми значно інвестуємо в робочу силу та виробництво. Настав час будувати Канаду сильною з канадськими працівниками та канадською сталлю,

– написав Карні у соцмережі.

Прем'єр також додав, що торгівельна ситуація наразі змінилася у світі. Тому саме час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб вона адаптувалася до цих змін.

Важливо! Заява Карні з'явилася на тлі нових тарифів, які запровадили США проти Канади. У березні Трамп оголосив мита у розмірі 25% на канадську сталь. А минулого тижня він надіслав листа уряду Канади, у якому Трамп погрожує ввести 35% мита на імпорт канадських товарів з 1 серпня.

Які мита запровадила Канада на імпорт сталі?

Наприкінці червня уряд Канади вже оголосив, що запровадить тарифні квоти на імпорт сталеливарної продукції для тих країн, з якими не укладені угоди про вільну торгівлю. Нові правила почали діяти з 27 червня.

Квоти поширюються на 5 категорій імпорту: плоский прокат, довговимірну та трубну продукцію, напівфабрикати та нержавіючу сталь.

Якщо імпорт цих товарів перевищує встановлений ліміт, тоді до нього застосовують додаткове мито у розмірі 50%.

Країни отримують дозволи на безмитне ввезення сталевої продукції у межах квот від Міністерства глобальних справ Канади. Якщо ліцензії немає, прикордонники стягуватимуть 50% мита.

Варто знати! В уряді наголосили, що квоти та 50% мита необхідні для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку сталеливарної продукції. При цьому уряд регулярно переглядатиме необхідні заходи.