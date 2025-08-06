Канада може скасувати частину тарифів на американський імпорт. Уряд країни готовий переглянути доцільність деяких контрзаходів у відповідь на нові мита США.

Чому Канада може скасувати тарифи?

Тарифи на американські товари мають чинити максимальний тиск на США, але при цьому завдавати найменших втрат канадському бізнесу. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли США змінюють свої тарифи, ми не коригуємо їх автоматично. Ми дивимося, що найефективніше для нашої промисловості,

– зазначив Карні.

Він додав, що у деяких випадках тарифи треба скасовувати. Тому уряд вже скасував мита, аби підтримати автомобільну промисловість.

Видання зазначає, що ця заява прем'єра демонструє складну ситуацію, яка склалася в Канаді:

З одного боку, Карні намагається зменшити втрати для економіки країни від вискоих тарифів, запроваджених Дональдом Трампом.

З іншого, Карні на виборах обіцяв жорстко відповісти на торгівельну політику жмеринського президента.

Варто знати! Низка канадських економістів та бізнесменів закликають уряд уникати ескалації зі США у питанні тарифів.

Які тарифи проти Канади ввели США?

Минулого тижня США підняли базову ставку тарифів для Канади із 25% до 35%.

Тоді у Білому домі нові тарифи пояснили контрзаходами, які запровадив канадський уряд у відповідь на мита Трампа.

Разом з тим до більшої частини канадських товарів підвищена ставка застосовуватися не буде, адже вони захищені угодою USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) – торгівельною угодою між США, Мексикою та Канадою про вільну торгівлю.

Деякі очільники провінцій вважають, що скасування тарифів проти США не змусять Трампа змінити позицію, але шкоди місцевому бізнесу, можуть завдати. Зокрема, про це заявив прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі.

Слід знати! Опитування ж показують, що більшість канадців виступають проти поступок і підтримують жорстку відповідь Вашингтону.