Мільйони на газ та світло: Канада виділяє Україні потужну допомогу на зиму

Підготовка до найскладнішого опалювального сезону виходить на новий рівень завдяки потужній підтримці західних партнерів. Стратегічні домовленості дозволять забезпечити стабільність енергосистеми та захистити оселі українців від блекаутів.

Скільки грошей та на які потреби отримає Україна

Щоб українці гарантовано мали тепло взимку, Канада надає нашій державі 757 мільйонів канадських доларів, що в еквіваленті перевищує 547 мільйонів доларів США. Ці колосальні кошти підуть на екстрені закупівлі природного газу та формування надійних резервів, про що на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Фінансування надходитиме через перевірені програми Європейського банку реконструкції та розвитку.

Окрім газового питання, сторони домовилися про довгострокові постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Канади. "Вітаємо діалог щодо довгострокових угод про постачання СПГ з Канади до України", – підкреслив віцепрем'єр.

Додатково Оттава вливає ще 10 мільйонів канадських доларів до Фонду підтримки енергетики, доводячи свій загальний внесок до 100 мільйонів. Це означає більше ресурсів для швидкого ремонту трансформаторів та підстанцій після ймовірних російських атак.

Як це вплине на атомну генерацію та відбудову?

Важливий удар по російській монополії на ринку урану завдає нова стратегічна угода. Український "Енергоатом" та канадська гірничорудна компанія Cameco домовилися про довгострокові поставки урану та послуги з конверсії аж до 2035 року. Крім того, Export Development Canada виділяє 200 мільйонів канадських доларів на пріоритетні інфраструктурні проєкти.

За словами Дениса Шмигаля, йдеться про модернізацію електромереж, розвиток гідроенергетики та впровадження технологій накопичення енергії, що зробить нашу систему стійкішою до ворожих ударів.

Нагадаємо, що енергетична співпраця є частиною ширших домовленостей, досягнутих 10 вересня під час візиту Володимира Зеленського до Канади. Тоді, як ми повідомляли, лідери підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Окрім енергетики, Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів на ракети-перехоплювачі для систем ППО, щоб захистити наше небо взимку.

Також Україна уклала з Оттавою першу Drone Deal, за якою 30% вироблених у Канаді безпілотників передаватимуться безпосередньо ЗСУ. Допомагають готуватися до зими й інші партнери: нещодавно Естонія надала додаткові кошти на ремонт пошкоджених мереж. Усі ці кроки в комплексі гарантують, що українська економіка та громадяни зможуть пройти найхолодніші місяці з мінімальними втратами.