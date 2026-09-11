Сколько денег и на какие нужды получит Украина

Чтобы украинцы гарантированно имели тепло зимой, Канада предоставляет нашей стране 757 миллионов канадских долларов, что в эквиваленте превышает 547 миллионов долларов США. Эти колоссальные средства пойдут на экстренные закупки природного газа и формирование надежных резервов, почему на своей странице в фейсбуке сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Финансирование будет поступать через проверенные программы Европейского банка реконструкции и развития.

Помимо газового вопроса, стороны договорились о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Канады. "Приветствуем диалог относительно долгосрочных соглашений о поставках СПГ из Канады в Украину", – подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Оттава вкладывает еще 10 миллионов канадских долларов в Фонд поддержки энергетики, доведя свой общий вклад до 100 миллионов. Это означает больше ресурсов для быстрого ремонта трансформаторов и подстанций после возможных российских атак.

Как это повлияет на атомную генерацию и восстановление?

Важный удар по российской монополии на рынке урана наносит новое стратегическое соглашение. Украинский "Энергоатом" и канадская горнодобывающая компания Cameco договорились о долгосрочных поставках урана и услугах по конверсии вплоть до 2035 года. Кроме того, Export Development Canada выделяет 200 миллионов канадских долларов на приоритетные инфраструктурные проекты.

По словам Дениса Шмыгаля, речь идет о модернизации электросетей, развитии гидроэнергетики и внедрении технологий накопления энергии, что сделает нашу систему более устойчивой к вражеским ударам.

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Напомним, что сотрудничество в сфере энергетики является частью более широких договоренностей, достигнутых 10 сентября во время визита Владимира Зеленского в Канаду. Тогда, как мы сообщали, лидеры подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Помимо энергетики, Канада выделила 350 миллионов канадских долларов на ракеты-перехватчики для систем ПВО, чтобы защитить наше небо зимой.

Также Украина заключила с Оттавой первую Drone Deal, по которой 30% произведенных в Канаде беспилотников будут передаваться непосредственно ВСУ. Помогают готовиться к зиме и другие партнеры: недавно Эстония предоставила дополнительные средства на ремонт поврежденных сетей. Все эти шаги в совокупности гарантируют, что украинская экономика и граждане смогут пережить самые холодные месяцы с минимальными потерями.