Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, а также соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. После этого лидеры обеих стран выступили с заявлениями.

О чем договорились Зеленский и Карни?

21:23, 10 сентября

Зеленский заявил, что Канада готовит пакет антибаллистических санкций против России к осени.

Президент Украины отметил, что в целом Канада готовит несколько важных пакетов санкций. Главный из них – санкции, которые затруднят производство баллистических ракет для России.

21:22, 10 сентября

Украина и Канада договорились о заключении соглашения по беспилотникам (Drone Deal). Кроме того, Канада готова внести свой вклад в виде технологий в европейскую противоракетную программу FREYJA.

21:19, 10 сентября

Export Development Canada выделяет 200 миллионов канадских долларов на поддержку, в частности, гидроэнергетической инфраструктуры.

21:19, 10 сентября

По словам Карни, с начала полномасштабного вторжения Канада выделила почти 9 миллиардов долларов военной помощи, в том числе 2 миллиарда в этом году.

Украина получала танки Leopard, гаубицы, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, аптечки и бронежилеты. Канада продолжит работать над поддержкой Украины вместе с европейскими союзниками.

21:18, 10 сентября

Канада также налаживает партнерские отношения между производителями двух стран и планирует объединить украинский опыт с канадскими возможностями в сфере искусственного интеллекта. Это должно способствовать созданию рабочих мест, помочь Украине на поле боя и укрепить суверенитет обоих государств.

21:18, 10 сентября

Канада запускает военную торговую площадку по образцу украинского Brave1, что позволит увеличить количество дронов в Вооруженных силах Канады в 10 раз. Треть этих БПЛА будет передана Украине.


General Dynamics Mission Systems – Canada и GreenTech подписали соглашение об укреплении промышленного сотрудничества.

21:17, 10 сентября

Кроме того, Канада планирует сотрудничать с европейскими союзниками в создании совместного фонда поддержки украинских ветеранов.

Канада сразу внесет в фонд 40 миллионов долларов.

21:17, 10 сентября

Канада выделит средства в Фонд поддержки энергетики Украины и предоставит 430 миллионов канадских долларов (около 330 миллионов долларов США) в виде кредитных гарантий для закупки Украиной природного газа на зиму.

21:16, 10 сентября

Канада выделила 350 миллионов канадских долларов (около 270 миллионов долларов США) на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни

По его словам, соглашение уже заключено в рамках механизма JUMPSTART.