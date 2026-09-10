21:19, 10 сентября

По словам Карни, с начала полномасштабного вторжения Канада выделила почти 9 миллиардов долларов военной помощи, в том числе 2 миллиарда в этом году.

Украина получала танки Leopard, гаубицы, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, аптечки и бронежилеты. Канада продолжит работать над поддержкой Украины вместе с европейскими союзниками.