Володимир Зеленський і канадський прем'єр Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, а також угоду про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. Опісля лідери обох країн виступили із заявами.

Про що домовилися Зеленський і Карні?

21:23, 10 вересня

Зеленський заявив, що Канада готує антибалістичний пакет санкцій проти Росії на осінь.

Президент України зазначив, що загалом Канада готує кілька важливих санкційних пакетів. Головний з них – санкції, які ускладнять виробництво балістичних ракет для Росії.

21:22, 10 вересня

Україна та Канада домовилися про Drone Deal. Також Канада готова долучитися своїми технологіями до європейської антибалістичної програми FREYJA.

21:19, 10 вересня

Export Development Canada виділяє 200 мільйонів канадських доларів для підтримки, зокрема, гідроенергетичної інфраструктури.

21:19, 10 вересня

За словами Карні, від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила майже 9 мільярдів доларів військової допомоги, зокрема 2 мільярди цього року.

Україна отримувала танки Leopard, гаубиці, сотні тисяч артилерійських боєприпасів, аптечки та бронежилети. Канада продовжить працювати над підтримкою України разом із європейськими союзниками.

21:18, 10 вересня

Канада також створює партнерства між виробниками двох країн і планує поєднати український досвід із канадськими можливостями у сфері штучного інтелекту. Це має створити робочі місця, допомогти Україні на полі бою та зміцнити суверенітет обох держав.

21:18, 10 вересня

Канада запускає військовий маркетплейс за зразком українського Brave1, який збільшать кількість дронів у ЗС Канади в 10 разів. Третину цих БпЛА передадуть Україні.


General Dynamics Mission Systems – Canada та GreenTech підписали угоду для посилення промислової співпраці.

21:17, 10 вересня

Також Канада планує співпрацювати з європейськими союзниками над створенням спільного фонду підтримки українських ветеранів.

Канада одразу внесе до фонду 40 мільйонів доларів.

21:17, 10 вересня

Канада направить кошти до Фонду підтримки енергетики України та надасть 430 мільйонів канадських доларів (близько 330 мільйонів доларів США) кредитних гарантій для закупівлі Україною природного газу на зиму.

21:16, 10 вересня

Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів (близько 270 мільйонів доларів США) на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні

За його словами, угоду вже фіналізували в межах механізму JUMPSTART.