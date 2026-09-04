Кто предоставил средства и что они будут использовать

Эстония официально объявила о выделении дополнительных 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, сообщает Минэнерго. Эти средства крайне необходимы для закупки оборудования, ремонта поврежденных сетей и подготовки генерирующих мощностей к зимним холодам. С учетом этого транша общий вклад страны-партнера уже превысил 2,7 миллиона евро.

Каждый такой финансовый транш напрямую влияет на то, будет ли стабильное освещение и отопление в домах обычных граждан во время морозов. Привлеченные ресурсы позволяют энергетическим компаниям получать все необходимое для оперативного ремонта после российских атак. "Это конкретный вклад в нашу энергетическую безопасность и способность выстоять", – подчеркнул Денис Шмыгаль, поблагодарив Эстонию за солидарность, а Энергетическое сообщество – за координацию усилий.

Фонд поддержки энергетики Украины (UESF) был создан еще весной 2022 года совместно с Еврокомиссией, чтобы оперативно преодолевать последствия вражеских ударов по критической инфраструктуре. За время полномасштабной войны этот инструмент доказал свою эффективность, аккумулировав более 2,4 миллиарда евро грантовых средств. Финансовую поддержку украинской энергосистеме уже оказали 40 иностранных спонсоров из 26 стран и три большие международные организации, что гарантирует бесперебойную работу сектора даже в условиях постоянного террора.

Кстати, ранее мы писали, что украинская энергосистема готовится к самым сложным испытаниям за все время полномасштабного противостояния. Пока специалисты круглосуточно возводят защитные сооружения вокруг критически важных объектов, враг также стремительно модернизирует свое вооружение.