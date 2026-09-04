Хто надав кошти та на що вони підуть

Естонія офіційно оголосила про виділення додаткових 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міненерго. Ці гроші критично необхідні для закупівлі обладнання, ремонту пошкоджених мереж та підготовки генерації до зимових холодів. З урахуванням цього траншу загальний внесок країни-партнера вже перевищив 2,7 мільйона євро.

Кожен такий фінансовий транш безпосередньо впливає на те, чи буде стабільне світло та тепло в оселях звичайних громадян під час морозів. Залучені ресурси дозволяють енергетичним компаніям отримувати все необхідне для швидких ремонтів після російських атак. "Це конкретний внесок у нашу енергетичну безпеку та здатність вистояти", – наголосив Денис Шмигаль, подякувавши Естонії за солідарність, а Енергетичному співтовариству за координацію зусиль.

Фонд підтримки енергетики України (UESF) був створений ще навесні 2022 року спільно з Єврокомісією, щоб оперативно долати наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі. За час повномасштабної війни цей інструмент довів свою ефективність, акумулювавши понад 2,4 мільярда євро грантових коштів. Фінансову підтримку українській енергосистемі вже надали 40 іноземних спонсорів із 26 країн та три великі міжнародні організації, що гарантує безперебійну роботу сектору навіть в умовах постійного терору.

До речі, раніше ми писали, що українська енергосистема готується до найскладніших випробувань за весь час повномасштабного протистояння. Поки фахівці цілодобово будують захисні споруди навколо критичних об'єктів, ворог також стрімко модернізує своє озброєння.