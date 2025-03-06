Відповідь на мита: в Канаді масово зупиняють продаж американського алкоголю
- Канадські провінції забороняють продаж американського алкоголю у відповідь на 25% мита, введені США на канадську продукцію.
- Прем'єр-міністри провінцій Онтаріо, Нова Шотландія, Манітоба та інші оголосили про бойкот американського алкоголю.
Канадські провінції реагують на 25-відсоткові мита, введені Трампом на канадську продукцію. Зокрема, низка провінцій забороняє продаж американського алкоголю.
В Канаді забороняють алкоголь зі США
Про заборону американського алкоголю повідомили керівники провінцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Онтаріо Дага Форда.
Читайте також Honda заперечила заяву Трампа про будівництво автозаводу в Індіані
Канада й Онтаріо не починали цю торгівельну війну з президентом Трампом, але команда Канади готова її виграти. Як перший крок у нашій відповіді Онтаріо розірве наш контракт із Starlink, прибере американський алкоголь з полиць LCBO та заборонить американським компаніям здійснювати державні закупівлі".
Після рішення США запровадити 25% мита на канадські товари прем'єр-міністр Нової Шотландії Тім Г'юстон також приєднався до ініціативи бойкоту американського алкоголю. Він оголосив, що корпорація Nova Scotia Liquor Corporation знову прибирає з продажу весь алкоголь із США.
Крім того, бойкот на алкоголь ввели у провінції Манітоба – відповідний указ підписав прем'єр-міністр Ваб Кіню.
Схожі заходи щодо американських спиртних напоїв ввели й інші провінції:
- Британська Колумбія
- Ньюфаундленд і Лабрадор
- Острів Принца Едуарда
- Нью-Брансвік
Нагадаємо! 20 січня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого вводить 25% мита на імпорт товарів із Канади та Мексики. У відповідь Канада запровадила дзеркальні мита на американську продукцію.