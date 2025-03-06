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6 березня, 17:57
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Відповідь на мита: в Канаді масово зупиняють продаж американського алкоголю

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Канадські провінції забороняють продаж американського алкоголю у відповідь на 25% мита, введені США на канадську продукцію.
  • Прем'єр-міністри провінцій Онтаріо, Нова Шотландія, Манітоба та інші оголосили про бойкот американського алкоголю.

Канадські провінції реагують на 25-відсоткові мита, введені Трампом на канадську продукцію. Зокрема, низка провінцій забороняє продаж американського алкоголю.

В Канаді забороняють алкоголь зі США

Про заборону американського алкоголю повідомили керівники провінцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Онтаріо Дага Форда

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Даг Форд 

Премʼєр-міністра Онтаріо

Канада й Онтаріо не починали цю торгівельну війну з президентом Трампом, але команда Канади готова її виграти. Як перший крок у нашій відповіді Онтаріо розірве наш контракт із Starlink, прибере американський алкоголь з полиць LCBO та заборонить американським компаніям здійснювати державні закупівлі".

Після рішення США запровадити 25% мита на канадські товари прем'єр-міністр Нової Шотландії Тім Г'юстон також приєднався до ініціативи бойкоту американського алкоголю. Він оголосив, що корпорація Nova Scotia Liquor Corporation знову прибирає з продажу весь алкоголь із США.

Крім того, бойкот на алкоголь ввели у провінції Манітоба – відповідний указ підписав прем'єр-міністр Ваб Кіню.

Схожі заходи щодо американських спиртних напоїв ввели й інші провінції:

  • Британська Колумбія
  • Ньюфаундленд і Лабрадор
  • Острів Принца Едуарда
  • Нью-Брансвік

Нагадаємо! 20 січня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого вводить 25% мита на імпорт товарів із Канади та Мексики. У відповідь Канада запровадила дзеркальні мита на американську продукцію.