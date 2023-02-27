Казахстан закрив торговельне представництво в Росії: що це означає для співробітництва країн

Казахстан ліквідував своє торговельне представництво в Росії. Торішня постанова уряду про це набрала чинності з моменту публікації.

Постановою передбачається ліквідація торгового представника в Росії, штатна чисельність представництва та оплата праці указаних службовців. Подібних рішень щодо інших країн Астана не ухвалювала.

Ліквідувати державну установу "Торгівельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан",

– йдеться в документі.

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Чому закрили представництво

Взаємне заснування торгових представництв уряду Росії та Казахстану відбулося ще в жовтні 1992 року. У 2022 році уряд Казахстану повідомив, що у 2023 році представництво закриють. Це пояснили тим, що представництво вже виконало всі поставлені завдання.

При цьому, у Мінторгівлі Казахстану зазначили, що це рішення ніяк не вплине на економічне співробітництво країни з Росією.

Подальша робота з торгівельно-економічного співробітництва Казахстану в РФ буде також продовжена через партнерську мережу АТ "ЦРТП QazTrade", яка вибудована у всіх великих містах та регіонах Росії,

– резюмували у відомстві.

Як діяв Казахстан протягом 2022 року

На початку січня 2022 року, після протестів у країні, Росія ввела у Казахстан свої війська. Це було зроблено в рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

22 лютого Казахстан оголосив, що не визнає "Л/ДНР", а відправлення на Донбас "миротворців" ОДКБ вважає неможливим.

Практично одразу після вторгнення РФ в Україну, Казахстан зупинив авіасполучення з Росією.

Через війну, яку Росія почала проти України, Казахстан вирішив збільшити оборонний бюджет.

У червні Казахстан повідомив про підтримку санкцій проти Росії.

У ніч із 5 на 6 червня в Казахстані вибухнуло найбільше родовище нафти. Це сталося після обіцянки президента країни Касим-Жомарт Токаєва збільшити постачання до Європи, замінивши цим російську нафту.

Після цього Казахстан терміново запровадив закон для заборони провезення санкційних товарів до Росії.

Вже в липні Казахстан запропонував Європі нафту замість російської. Казахстан займає 11-е місце у світі за обсягом видобутку нафти – 1,7 млн барелів на день.

У вересні Казахстан почав обмежувати роботу з російською платіжною системою "Мир", за допомогою якої Росія певний час розраховувала обходити західні санкції, запроваджені щодо рубля та банківського сектора країни- агресорки.

Водночас торговельне представництво Росії в Казахстані продовжує роботу, оскільки його діяльність є прерогативою Російської Федерації.