Казахстан закрыл торговое представительство в России: что это значит для сотрудничества стран
Казахстан ликвидировал свое торговое консульство в России. Прошлогоднее постановление правительства об этом вступило в силу с момента публикации.
Постановлением предусматривается ликвидация торгового представителя в России, штат консульства и оплата труда указанных служащих. Подобных решений по другим странам Астана не принимала.
Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан",
– говорится в документе.
Интересно Датская компания работает с российскими военными и зарабатывает на этом миллионы
Почему закрыли представительство
Взаимное учреждение торговых представительств правительства России и Казахстана произошло еще в октябре 1992 года. В 2022 году правительство Казахстана сообщило, что в 2023 году представительство закроют. Это объяснили тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи.
При этом в Минторге Казахстана отметили, что это решение никак не отразится на экономическом сотрудничестве страны с Россией.
Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО "ЦРТП QazTrade", выстроенную во всех крупных городах и регионах России,
– резюмировали в ведомстве.
Как действовал Казахстан в течение 2022 года
- В начале января 2022 года после протестов в стране Россия ввела в Казахстан свои войска. Это было сделано в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- 22 февраля Казахстан объявил, что не признает "Л/ДНР", а отправку на Донбасс "миротворцев" ОДКБ считает невозможной.
- Практически сразу после вторжения РФ в Украину Казахстан остановил авиасообщение с Россией.
- Из-за войны, которую Россия начала против Украины, Казахстан решил увеличить оборонный бюджет
- В июне Казахстан сообщил о поддержке санкций против России.
- В ночь с 5 на 6 июня в Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение нефти. Это произошло после обещания президента страны Касима-Жомарта Токаева увеличить поставки в Европу, заменив этим российскую нефть.
- После этого Казахстан срочно ввел закон, запрещающий провоз санкционных товаров в Россию.
- Уже в июле Казахстан предложил Европе нефть вместо российской. Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти – 1,7 млн баррелей в день.
- В сентябре Казахстан начал ограничивать работу с российской платежной системой "Мир", с помощью которой Россия некоторое время рассчитывала обходить западные санкции, введенные по отношению к рублю и банковскому сектору страны-агрессора.