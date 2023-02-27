Казахстан закрыл торговое представительство в России: что это значит для сотрудничества стран

Казахстан ликвидировал свое торговое консульство в России. Прошлогоднее постановление правительства об этом вступило в силу с момента публикации.

Постановлением предусматривается ликвидация торгового представителя в России, штат консульства и оплата труда указанных служащих. Подобных решений по другим странам Астана не принимала.

Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан",

– говорится в документе.

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Почему закрыли представительство

Взаимное учреждение торговых представительств правительства России и Казахстана произошло еще в октябре 1992 года. В 2022 году правительство Казахстана сообщило, что в 2023 году представительство закроют. Это объяснили тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи.

При этом в Минторге Казахстана отметили, что это решение никак не отразится на экономическом сотрудничестве страны с Россией.

Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО "ЦРТП QazTrade", выстроенную во всех крупных городах и регионах России,

– резюмировали в ведомстве.

Как действовал Казахстан в течение 2022 года

В начале января 2022 года после протестов в стране Россия ввела в Казахстан свои войска. Это было сделано в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

22 февраля Казахстан объявил, что не признает "Л/ДНР", а отправку на Донбасс "миротворцев" ОДКБ считает невозможной.

Практически сразу после вторжения РФ в Украину Казахстан остановил авиасообщение с Россией.

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В июне Казахстан сообщил о поддержке санкций против России.

В ночь с 5 на 6 июня в Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение нефти. Это произошло после обещания президента страны Касима-Жомарта Токаева увеличить поставки в Европу, заменив этим российскую нефть.

После этого Казахстан срочно ввел закон, запрещающий провоз санкционных товаров в Россию.

Уже в июле Казахстан предложил Европе нефть вместо российской. Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти – 1,7 млн баррелей в день.

В сентябре Казахстан начал ограничивать работу с российской платежной системой "Мир", с помощью которой Россия некоторое время рассчитывала обходить западные санкции, введенные по отношению к рублю и банковскому сектору страны-агрессора.

В то же время торговое представительство России в Казахстане продолжает работу, поскольку его деятельность является прерогативой Российской Федерации.