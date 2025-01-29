Казахстанські банки масово перестають обслуговувати росіян
- Казахстанські банки, включно з Halyk Bank, Євразійським банком, Нурбанком та "дочкою" ВТБ, масово припиняють випуск платіжних карт для росіян.
- Home Credit Bank та Kaspi Bank також ввели подібні обмеження.
Казахстанські банки масово припиняють випуск платіжних карт для нерезидентів, зокрема громадян Росії. До списку фінустанов, які запровадили обмеження, додалися Halyk Bank, Євразійський банк, Нурбанк і "дочка" російського ВТБ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Причиною такого рішення називають "технічні неполадки".
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Чому в Казахстані призупинили видачу карток росіянам
Halyk Bank, Євразійський банк, Нурбанк і казахстанська "дочка" ВТБ призупинили випуск платіжних карт для нерезидентів, зокрема для громадян Росії.
У службі підтримки ВТБ заявили, що причиною стали "технічні неполадки", а припинення має тимчасовий характер. Однак терміни відновлення обслуговування не уточнюються,
– йдеться у повідомленні.
Водночас на сайті Нурбанку повідомили, що видачу карток нерезидентам тимчасово зупинили через проведення технічних робіт.
Оператори Halyk Bank і Євразійського банку підтвердили запроваджені обмеження, проте не надали деталей щодо їхніх причин.
Цікаво, що 21 січня стало відомо, що подібні обмеження ввели Home Credit Bank та Kaspi Bank.
У Home Credit Bank заявили, що призупинення оформлення карток діятиме на невизначений термін. Водночас у Kaspi Bank повідомили, що відновлять їх випуск 3 лютого, проте з новою умовою - картки для нерезидентів діятимуть лише 12 місяців.