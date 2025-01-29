Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Причиною такого рішення називають "технічні неполадки".

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Чому в Казахстані призупинили видачу карток росіянам

Halyk Bank, Євразійський банк, Нурбанк і казахстанська "дочка" ВТБ призупинили випуск платіжних карт для нерезидентів, зокрема для громадян Росії.

У службі підтримки ВТБ заявили, що причиною стали "технічні неполадки", а припинення має тимчасовий характер. Однак терміни відновлення обслуговування не уточнюються,

– йдеться у повідомленні.

Водночас на сайті Нурбанку повідомили, що видачу карток нерезидентам тимчасово зупинили через проведення технічних робіт.

Оператори Halyk Bank і Євразійського банку підтвердили запроваджені обмеження, проте не надали деталей щодо їхніх причин.

Цікаво, що 21 січня стало відомо, що подібні обмеження ввели Home Credit Bank та Kaspi Bank.

У Home Credit Bank заявили, що призупинення оформлення карток діятиме на невизначений термін. Водночас у Kaspi Bank повідомили, що відновлять їх випуск 3 лютого, проте з новою умовою - картки для нерезидентів діятимуть лише 12 місяців.