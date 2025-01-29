Які санкції готується впровадити ЄС

У новий пакет санкцій проти Росії Євросоюз не буде вносити повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Заборона стосуватиметься лише надходження російського СПГ на термінали ЄС, які не підключені до спільної газорозподільчої системи. Тобто, обмеження не торкнеться вагомої частини імпорту скрапленого природного газу.

Які ще санкції готує ЄС:

Санкції проти танкерів-експортерів нафти, які є частиною тіньового флоту. Загалом під обмеження мають підпасти 74 нових судна.

Обмеження на експорт російського алюмінію.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас висловив розчарування стосовно того, що європейські санкції не стосуються російського СПГ.

Жигімантас Вайчюнас Міністр енергетики Литви Певною мірою ми розчаровані. Ми не втрачаємо віри в те, що (заборона СПГ – 24 Канал) буде узгоджена в найближчому майбутньому.

Зверніть увагу! Статистика показує, що торік експорт російського СПГ до ЄС зріс майже на 20%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.