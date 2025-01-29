Какие санкции готовится ввести ЕС

В новый пакет санкций против России Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Запрет будет касаться только поступления российского СПГ на терминалы ЕС, которые не подключены к общей газораспределительной системе. То есть, ограничения не коснется весомой части импорта сжиженного природного газа.

Какие еще санкции готовит ЕС:

Санкции против танкеров-экспортеров нефти, которые являются частью теневого флота. Всего под ограничения должны подпасть 74 новых судна.

Ограничения на экспорт российского алюминия.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил разочарование относительно того, что европейские санкции не касаются российского СПГ.

Жигимантас Вайчюнас Министр энергетики Литвы В определенной степени мы разочарованы. Мы не теряем веры в то, что (запрет СПГ – 24 Канал) будет согласован в ближайшем будущем.

Обратите внимание! Статистика показывает, что в прошлом году экспорт российского СПГ в ЕС вырос почти на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.