Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. Причиной такого решения называют "технические неполадки".

Смотрите также ЕС не планирует вносить полный запрет на покупку российского СПГ в новом пакете санкций

Почему в Казахстане приостановили выдачу карт россиянам

Halyk Bank, Евразийский банк, Нурбанк и казахстанская "дочка" ВТБ приостановили выпуск платежных карт для нерезидентов, в частности для граждан России.

В службе поддержки ВТБ заявили, что причиной стали "технические неполадки", а приостановка имеет временный характер. Однако сроки возобновления обслуживания не уточняются,

– говорится в сообщении.

В то же время на сайте Нурбанка сообщили, что выдачу карт нерезидентам временно остановили из-за проведения технических работ.

Операторы Halyk Bank и Евразийского банка подтвердили введенные ограничения, однако не предоставили деталей относительно их причин.

Интересно, что 21 января стало известно, что подобные ограничения ввели Home Credit Bank и Kaspi Bank.

В Home Credit Bank заявили, что приостановление оформления карт будет действовать на неопределенный срок. В то же время в Kaspi Bank сообщили, что возобновят их выпуск 3 февраля, однако с новым условием - карты для нерезидентов будут действовать только 12 месяцев.