Нові обмеження для росіян: як банки Кіпру борються з агресором

Банки з різних частин світу усе частіше відмовляються від співпраці з росіянами. Рішення про блокування рахунків деяких громадян Росії прийняв і великий кіпрський банк.

Що відбулося на Кіпрі

Bank of Cyprus раніше прийняв рішення про закриття рахунків росіян. Зараз цю ж ініціативу підтримав банк Hellenic.

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Варто зауважити, що обмеження стосуються не тільки рахунків, а і фінансових операцій, які здійснюються російськими компаніями. Йдеться саме про громадян Росії, які проживають на Кіпрі. Також представники Hellenic запевнили, що росіяни отримали уже сотні листів-оповіщень про прийняте рішення.

Мова не йде про податкових резидентів Росії, а про громадян Росії із кіпрськими документами, які проживають на Кіпрі,

– повідомляють у Main Partner Trust

Як Кіпр реагує на санкції проти росіян

Рахунки російських податкових резидентів були закриті ще торік.

Банк Hellenic у своєму звіті за три квартали 2023 року зазначав про підтримку санкцій проти росіян. Також представники фінансової установи запевнили, що вони проводять активні перевірки для виявлення можливих порушень.

Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежують і перевіряють відповідним чином,

– повідомляється у звіті

Bank of Cyprus ще у квітні 2023 року закрив рахунки росіян. Тоді було припинено співпрацю з понад 4 тисячами клієнтів з російським паспортом.