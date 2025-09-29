Деякі оператори терміналів у китайському порту Ціндао запровадять нові обмеження для старих танкерів. Цей порт обробляє близько однієї шостої імпорту сирої нафти країни.

Що відомо про заходи, які запровадить Китай?

Даний крок широко розглядається як спрямований проти суден, що перевозять санкційну нафту з Ірану та інших "чутливих" постачальників, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Заходи включають заборону на швартування танкерів:

віком від 31 року і старших суден, що змінювали свої ідентифікаційні дані Міжнародної морської організації мають недійсні сертифікати.

Зверніть увагу! Обмеження набудуть чинності з 1 листопада.

Ці кроки стали відповіддю на запроваджені США санкції проти нафтового оператора в районі порту Дунцзякоу в Ціндао у серпні. Тоді Вашингтон заявив, що компанія отримала іранську нафту, доставлену судном, яке вже перебувало під американськими санкціями

Це викликало занепокоєння, що жорсткіші покарання можуть ще більше порушити імпорт сирої нафти Китаєм. Пекінські дипломати виступили проти цих заходів.

У документі зазначається, що якщо судну відмовлено в доступі операторами, воно не зможе швартуватися в цьому районі протягом одного року,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Інші судна, що заходять у порт у провінції Шаньдун, також підлягатимуть системі оцінювання, яка визначатиме їхній ризик-профіль залежно від таких факторів, як вік та покриття відповідальності за забруднення. Танкерів із низьким рейтингом також можуть не допустити до швартування.

Ширший порт Ціндао вважається великим хабом для іранської нафти в Китаї. За даними аналітичної компанії Kpler, цього року він приймав близько 300 тисяч барелів сирої нафти з Близького Сходу щодня, попри те, що офіційна статистика не показує імпорту нафти з Ірану з середини 2022 року.

Очікується, що нові заходи матимуть обмежений вплив на загальний імпорт такої "чутливої" нафти Китаєм, зазначила старша аналітикиня ринку компанії Vortexa Емма Лі.

Порт Ціндао вже втрачає частку ринку в імпорті нафти провінції Шаньдун, яка знизилася з понад 40% у 2020 році до близько 20% із 2024-го, оскільки сусідні порти за останні роки розширили кількість причалів для надвеликих нафтових танкерів (VLCC),

– сказала Лі.

Нафта, що завантажується в іранських портах, зазвичай прямує з Перської затоки до вод поблизу Малайзії або в інші точки перевалки, де її переносять із одного танкера на інший у морі. На маршруті від Перської затоки до Малайзії часто використовуються судна, вже підсанкційні США.

Цікаво! Після чого сиру нафту перевантажують на так званий "тіньовий флот" для завершального етапу подорожі.

Що відомо про купівлю російської нафти Китаєм?

Китай є одним з найбільших покупців російської нафти. Про це повідомляє Еnkorr.

Зокрема у липні поточного року було зафіксовано найвищий місячний показник експорту з червня 2024 року. Категорія, яка охоплює дизельне пальне, а також бензин, авіаційне та суднове паливо, у серпні становила 5,33 мільйона тонн.

