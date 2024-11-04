Простіше рішення: Китай змінив план погашення боргів місцевих органів влади

Вищий законодавчий орган Китаю розглянув пропозицію перевести частину боргів місцевих органів на їхні офіційні рахунки. Таке рішення має на меті полегшити їхнє фінансове навантаження.

Чи вдасться вийти з боргів

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників обговорив план підвищення рівня боргу місцевих органів влади, задля погашення їхніх прихованих боргів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Економісти прогнозують, що законодавці можуть затвердити програму для заміни так званого прихованого боргу протягом кількох років, з оцінками від 6 до 10 трильйонів юанів.

Цей крок був анонсований міністром фінансів Лан Фо’аном, який оголосив, що Китай незабаром розпочне найбільшу за останні роки кампанію для вирішення проблем, пов’язаних з боргом місцевих урядів.

Цікаво! Міжнародний валютний фонд оцінив, що станом на минулий рік обсяг прихованого боргу місцевих органів влади становив близько 60 трильйонів юанів, тобто 8,5 трильйона доларів.

Випуск облігацій

Китай також розглядає можливість дозволити місцевим органам влади випустити облігації на суму до 6 трильйонів юанів до 2027 року.

Цей крок знизив би витрати на запозичення і дав би можливість місцевим урядам більше зосередитися на стимулюванні економічного зростання.

Цікаво! Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, станом на 2023 рік місцеві органи влади мали понад 60 трильйонів юанів (4,3 трильйона доларів) боргу.

Обмін боргу може не задовольнити вимоги ринку щодо більшого запозичення з боку центрального уряду та стимулювання споживання. Втім, це звільнить кошти для місцевих органів влади, які можна буде витратити на різні потреби, такі як зарплати працівників і будівельні проєкти.