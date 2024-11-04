Удастся ли выйти из долгов

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсудил план повышения уровня долга местных органов власти, для погашения их скрытых долгов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Экономисты прогнозируют, что законодатели могут утвердить программу для замены так называемого скрытого долга в течение нескольких лет, с оценками от 6 до 10 триллионов юаней.

Этот шаг был анонсирован министром финансов Лан Фо'аном, который объявил, что Китай вскоре начнет крупнейшую за последние годы кампанию для решения проблем, связанных с долгом местных правительств.

Интересно! Международный валютный фонд оценил, что по состоянию на прошлый год объем скрытого долга местных органов власти составлял около 60 триллионов юаней, то есть 8,5 триллиона долларов.

Выпуск облигаций

Китай также рассматривает возможность разрешить местным органам власти выпустить облигации на сумму до 6 триллионов юаней до 2027 года.

Этот шаг снизил бы расходы на заимствования и дал бы возможность местным правительствам больше сосредоточиться на стимулировании экономического роста.

Интересно! Согласно оценкам Международного валютного фонда, по состоянию на 2023 год местные органы власти имели более 60 триллионов юаней (4,3 триллиона долларов) долга.

Обмен долга может не удовлетворить требования рынка относительно большего заимствования со стороны центрального правительства и стимулирования потребления. Впрочем, это освободит средства для местных органов власти, которые можно будет потратить на различные нужды, такие как зарплаты работников и строительные проекты.