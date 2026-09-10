Китай масово скуповує сою у США: що це означає для глобального ринку

Напередодні важливих геополітичних переговорів Пекін несподівано змінив свою торговельну стратегію на світовому ринку. Такі кроки можуть суттєво перекроїти глобальні ціни на продовольство та вдарити по конкурентах.

Що скуповує Пекін та до чого тут політика

Напередодні важливих геополітичних переговорів Пекін несподівано змінив свою торговельну стратегію на світовому ринку, повідомляє агентство Reuters. Такі кроки можуть суттєво перекроїти глобальні ціни на продовольство та вдарити по конкурентах.

Цього тижня Китай придбав близько 1 мільйона метричних тонн американської сої, готуючись до візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Відбулась різка активізація закупівель з боку головного світового імпортера олійних культур.

"На ринку фіксують значне пожвавлення закупівель з боку китайських держкомпаній протягом останніх днів", – зазначають азійські трейдери. Державні корпорації Sinograin та COFCO активно скуповують сировину саме перед поїздкою свого лідера до США, а Міністерство сільського господарства США вже підтвердило продаж 340 тисяч тонн сої до Китаю.

Як це вплине на глобальний ринок та ціни

Для світової економіки такі кроки означають посилення напруги на ринку продовольства. Закупівлі збігаються зі скороченням глобальних запасів олійних культур, адже у Бразилії, яка є головним експортером, фіксують стрімке падіння резервів.

Якщо Пекін вирішить знизити додаткове 10-відсоткове мито на американські товари, це поверне на ринок США приватних китайських переробників. Для звичайних споживачів у світі це може означати коливання цін на агропродукцію через боротьбу гігантів за обмежені ресурси.

Торгова війна між країнами залишила свій слід, проте у травні лідери держав досягли нових компромісів. Тоді Вашингтон заявив, що Пекін погодився щорічно купувати американських сільськогосподарських товарів (окрім сої) на 17 мільярдів доларів аж до 2028 року.

Щодо самої сої, Китай зобов'язався імпортувати 25 мільйонів метричних тонн щороку. Нинішні закупівлі вже наблизили Пекін до виконання майже половини цієї річної квоти, хоча офіційної дати візиту Сі Цзіньпіна та точних обсягів майбутніх контрактів китайська сторона ще не підтвердила.

До речі, попри суперчності щодо тарифів, Індія активізує зусилля, щоб наростити торгівлю зі США. Для цього Нью-Делі запустило нову онлайн-платформу, яка дозволить індійським експортерам без посередників продавати товари американським покупцям.