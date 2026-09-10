Что скупает Пекин и почему это важно для политики

Накануне важных геополитических переговоров Пекин неожиданно изменил свою торговую стратегию на мировом рынке, сообщает агентство Reuters. Такие шаги могут существенно перекроить глобальные цены на продовольствие и нанести удар по конкурентам.

На этой неделе Китай приобрел около 1 миллиона метрических тонн американской сои, готовясь к визиту лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Произошла резкая активизация закупок со стороны главного мирового импортера масличных культур.

"На рынке фиксируется значительное оживление закупок со стороны китайских госкомпаний в течение последних дней", – отмечают азиатские трейдеры. Государственные корпорации Sinograin и COFCO активно скупают сырье именно перед поездкой своего лидера в США, а Министерство сельского хозяйства США уже подтвердило продажу 340 тысяч тонн сои в Китай.

Как это повлияет на мировой рынок и цены

Для мировой экономики такие шаги означают усиление напряженности на рынке продовольствия. Закупки совпадают с сокращением глобальных запасов масличных культур, ведь в Бразилии, которая является главным экспортером, фиксируется стремительное падение резервов.

Если Пекин решит снизить дополнительную 10-процентную пошлину на американские товары, это вернет на рынок США частных китайских переработчиков. Для обычных потребителей во всем мире это может означать колебания цен на агропродукцию из-за борьбы гигантов за ограниченные ресурсы.

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Торговая война между странами оставила свой след, однако в мае лидеры государств достигли новых компромиссов. Тогда Вашингтон заявил, что Пекин согласился ежегодно закупать американские сельскохозяйственные товары (кроме сои) на сумму 17 миллиардов долларов вплоть до 2028 года.

Что касается самой сои, Китай обязался импортировать 25 миллионов метрических тонн ежегодно. Нынешние закупки уже приблизили Пекин к выполнению почти половины этой годовой квоты, хотя официальную дату визита Си Цзиньпина и точные объемы будущих контрактов китайская сторона пока не подтвердила.

Кстати, несмотря на разногласия по поводу тарифов, Индия активизирует усилия, чтобы нарастить торговлю с США. Для этого Нью-Дели запустило новую онлайн-платформу, которая позволит индийским экспортерам без посредников продавать товары американским покупателям.