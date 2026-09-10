Навіщо запустили нову платформу

За даними Міністерства торгівлі Індії, головна мета цього кроку – наростити двосторонню торгівлю зі США до 500 мільярдів доларів до кінця 2030 року, пише Bloomberg.

Нова платформа покликана допомогти індійським компаніям презентувати свою продукцію американському бізнесу та знаходити нових партнерів.

За словами генерального консула Індії в Нью-Йорку Бінаї С. Прадхана, портал орієнтований насамперед на малий та середній бізнес, а також компанії, які лише починають експортувати до США.

Експортери товарів і послуг зможуть встановлювати зв'язки з американськими покупцями, зокрема великими роздрібними мережами,

– підкреслив дипломат.

Серед головних потенційних партнерів він виділив таких гігантів, як Amazon, Walmart та Costco Wholesale.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому це важливо для Індії

Водночас країнам ще належить вирішити низку торговельних суперечок, які накопичилися між ними протягом останнього року через закупівлю Індією дешевої російської нафти та погрози Дональда Трампа запровадити нові торговельні мита.

Втім, саме прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді став одним із перших лідерів, хто зустрівся з Трампом після його повернення до Білого дому.

Тоді під час їхньої зустрічі політики домовилися більш ніж удвічі збільшити товарообіг, який до березня складав майже 141 мільярд доларів.

Наразі США залишаються критично важливим ринком для Індії, охоплюючи близько 20% усього індійського експорту.

Нова платформа має допомгти наростити торгівлю ще більше.

Нагадаємо, зараз Індія та США досі продовжують переговори щодо двосторонньої торговельної угоди. Хоча ще лютому Трамп оголосив, що сторони погодили основні параметри після розмови з Моді. Та кілька раундів подальших перемовин не принесли результат, оскільки Нью-Делі вимагає від Вашингтона вигідніших умов.