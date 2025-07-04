Шок для Франції: Китай вдарив митами по бренді з ЄС

Пекін жорство відповів на мита, запроваджені Євросоюзом. Міністерство торгівлі Китаю ухвалило остаточне рішення щодо імпорту бренді з ЄС.

Які мита наклав Китай на бренді з ЄС

З 5 липня Пекін вводить постійні п’ятирічні мита на експорт європейського бренді до Китаю у розмірі 34,9%, повідомляє 24 Канал з посиланням на торгівельне відомство.

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Тарифи на алкоголь були уведені ще в жовтні 2024 року, однак з того часу діяли на тимчасовій основі.

Це була відповідь Китаю на антидемпінгові тарифи Євросоюзу проти китайських електромобілів, які набули чинності восени минулого року.

Варто знати! У 2024 році Єврокомісія запровадила мита на експорт китайських автомобілів терміном на 5 років, щоб захистити європейських автовиробників. Ставки нових тарифів для китайських компаній склали від 17% до 35,3%.

Хто постраждає від нових мит Китаю

Нові тарифи Китаю здебільшого вдарять по Франції, яка постачала Китаю близько 99% усього бренді, імпортованого у 2023 році.

Ще більше проблем французьким виробникам алкоголю завдають нові тарифи США, які були встановлені у квітні 2025 року у розмірі 10%.

Американські мита можуть зрости ще більше після 9 липня, якщо торгівельні переговори між Сполученими Штатами та ЄС зазнають краху або завершаться невдало для галузі.

Мені здається, що у Франції люди не повністю усвідомлюють масштаб проблеми: 80% світових продажів коньяку здійснюється в Китаї та Сполучених Штатах,

– розповів власник коньячного дому Hennessy Бернар Арно.

Важливо! Виробники коньяку у Франції сьогодні й так мають чимало проблем, і без нових тарифів. У 2021-2022 році вони продали рекордні 220 мільйонів пляшок і поставили за мету досягти планки у 350 мільйонів. Однак падіння попиту на французький алкоголь на ринках США й Китаю призвело до того, що у 2023 році продажі різко обвалилися до 165 мільйонів.