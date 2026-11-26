Європейський автомобільний ринок опинився під безпрецедентним тиском через агресивну експансію азійських конкурентів. Місцеві автогіганти змушені екстрено змінювати стратегії, щоб не втратити покупців на власному полі.

Чому європейці масово скуповують китайські авто

Минулого місяця реєстрації китайських автомобілів у Європі злетіли на 103%, сягнувши понад 151 тисячі одиниць. Тепер бренди з Піднебесної займають 13,6% всього ринку регіону, про що пише Bloomberg.

Головним драйвером такого шаленого попиту стали гібридні моделі. Покупці поспішають придбати ці машини до 1 грудня, адже саме з цієї дати Євросоюз запроваджує жорсткі ліміти на імпорт китайських гібридів.

Важливо! Навала дешевших та технологічних авто з Китаю вже перекроює індустрію ЄС. Європейські виробники опинилися в лещатах: вони втрачають прибутки в самому Китаї і водночас віддають частку домашнього ринку.

Це змушує концерн Volkswagen запускати масштабну програму скорочення витрат. Тим часом Mercedes-Benz призупиняє нові інвестиції в німецькі заводи, а Stellantis повністю переглядає свою виробничу мережу в Європі. Керівники компаній визнають, що європейські заводи мають стати економнішими, інакше вони не витримають цінової війни.

Що відомо про передісторію торговельної війни

Нагадаємо, що Брюссель вже давно намагається захистити свій ринок від демпінгу. Раніше ЄС запровадив додаткові мита на повністю електричні автомобілі китайського виробництва, що змусило азійські компанії шукати обхідні шляхи.

Щоб уникнути нових податків, китайські гіганти почали скуповувати заводи в самій Європі. Зокрема, компанія BYD веде переговори про купівлю заводу у Франції та будує підприємство в Угорщині, Chery готує виробництво в Барселоні, а Leapmotor вже збирає свої позашляховики на заводі Stellantis в Іспанії.