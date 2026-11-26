Почему европейцы массово скупают китайские автомобили

В прошлом месяце регистрации китайских автомобилей в Европе взлетели на 103%, превысив 151 тысячу единиц. Теперь бренды из Поднебесной занимают 13,6% всего рынка региона, о чем пишет Bloomberg.

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Главным драйвером такого безумного спроса стали гибридные модели. Покупатели спешат приобрести эти машины до 1 декабря, ведь именно с этой даты Евросоюз вводит жесткие ограничения на импорт китайских гибридов.

Важно! Наплыв более дешевых и технологичных автомобилей из Китая уже перестраивает автомобильную промышленность ЕС. Европейские производители оказались в тисках: они теряют прибыль в самом Китае и одновременно уступают долю на внутреннем рынке.

Это вынуждает концерн Volkswagen запускать масштабную программу сокращения расходов. Тем временем Mercedes-Benz приостанавливает новые инвестиции в немецкие заводы, а Stellantis полностью пересматривает свою производственную сеть в Европе. Руководители компаний признают, что европейские заводы должны стать более экономичными, иначе они не выдержат ценовой войны.

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Что известно о предыстории торговой войны

Напомним, что Брюссель уже давно пытается защитить свой рынок от демпинга. Ранее ЕС ввел дополнительные пошлины на полностью электрические автомобили китайского производства, что заставило азиатские компании искать обходные пути.

Чтобы избежать новых налогов, китайские гиганты начали скупать заводы в самой Европе. В частности, компания BYD ведет переговоры о покупке завода во Франции и строит предприятие в Венгрии, "Chery" готовит производство в Барселоне, а "Leapmotor" уже собирает свои внедорожники на заводе Stellantis в Испании.