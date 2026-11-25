Что произошло на европейском авторынке и почему эта сделка выгодна китайцам

Китайский производитель электромобилей BYD ведет переговоры о поглощении завода Ineos Automotive во французском городе Амбах. Британский миллиардер Джим Ретклифф вынужден перенести производство своих внедорожников в США, чтобы избежать новых торговых пошлин, о чем пишет Bloomberg.

Adv

Компания BYD продолжает агрессивную экспансию в Европе на фоне жесткой ценовой войны на внутреннем рынке Китая. Производитель уже строит мощности в Венгрии и планирует выпускать автомобили специально для европейских водителей. Захват бывшего завода Smart во Франции позволит китайцам еще быстрее наполнить рынок своими доступными электрокарами и гибридами.

Как тарифы Трампа ударили по бизнесу Ретклиффа

Для британского миллиардера автомобильный бизнес оказался слишком дорогостоящим удовольствием. Волна новых тарифов от Дональда Трампа обрушилась на компанию Ineos именно в тот момент, когда она пыталась выйти на прибыльность. Теперь бренд ищет площадки в США, на своем крупнейшем рынке, чтобы начать там производство к 2028 году.

Реклама

Важно! Несмотря на стремительный рост продаж, китайская экспансия сталкивается с юридическими препятствиями. На прошлой неделе нидерландский суд временно запретил BYD продавать свой внедорожник Ti7 на территории Евросоюза. Причиной стало слишком поразительное сходство китайской модели с культовым Defender от Jaguar Land Rover. Интересно, что именно отказ Jaguar от выпуска классического Defender в свое время вдохновил Ретклиффа на создание собственного внедорожника Grenadier.

Между тем Европейский Союз усиливает защиту своего автомобильного рынка от иностранного импорта. Ограничения Брюсселя коснутся ряда торговых партнеров, но не затронут Украину.