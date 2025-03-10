Китай таємно купує частки у компаніях Ілона Маска

Китайські інвестори скуповують частки в компаніях, які контролюються очільником Департаменту ефективності уряду США (DOGE), а також відомим мільярдером Ілоном Маском. Робить це Китай таємно від громадськості.

Китай купує частки у компаніях Маска

Про це повідомили менеджери з управління активами та інвесторів, які беруть участь у транзакціях, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Три менеджери повідомили, що за останні два роки вони продали китайським інвесторам акції на суму понад 30 мільйонів доларів. Мова йде про акції SpaceX, xAI та Neuralink.

Крім того, інвестиції надходять через структури, які дозволяють приховати особи інвесторів. Це робиться, аби не привертати увагу влади у США.

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Дерек Сіссорс вважає, що подібні інвестиції можуть спровокувати конфлікт інтересів. Зокрема якщо враховувати вплив Ілона Маска як на політику, так і на бізнес в Америці.

Як хтось на посаді Маска може мати стільки зв’язків із Китаєм, але все ще бути хорошою людиною, щоб реформувати уряд США?

– поставив риторичне запитання Дерек Сіссорс.

Він додав, що наявність такої кількості грошей у бізнес-імперії Маска вказує на те, що "він більше зацікавлений у своїй репутації та своєму бренді в Китаї, ніж в американських інтересах".

Зауважте! Водночас представники Маска, SpaceX, xAI та Neuralink не прокоментували інформацію про китайські інвестиції.