Як погасити борги за опалення у Києві й уникнути додаткових витрат

Загальна заборгованість за опалення в Києві досягла 8 млрд грн, значна частина якої припадає на власників розкішної нерухомості. Відтак, "Київтеплоенерго" активізує заходи щодо боржників, подаючи судові позови.

Скільки кияни заборгували за тепло

Мешканці можуть уникнути додаткових витрат, якщо реструктуризують борг у Центрі комунального сервісу, повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Київтеплоенерго".

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У компанії зазначили, що, попри незмінний тариф на опалення з 2018 року (1 654 гривень за гігакалорію), борг за тепло в столиці зріс на 6,5% і досягнув 8 мільярдів гривень. Лише 15% споживачів несуть понад 70% загальної суми боргу, здебільшого це власники елітних квартир і декількох об'єктів нерухомості.

Однак, заборгованість мешканців столиці за опалення та гаряче водопостачання продовжує зростати. З початку опалювального сезону 2024-2025 сукупний борг зріс на 6,5% та досяг позначки у 8 мільярдів гривень. З них 5,2 мільярда гривень – за тепло, ще 2,8 мільярда гривень – за гарячу воду,

– зазначають у компанії.

"Київтеплоенерго" посилює боротьбу з неплатниками, подаючи позови до суду. На цей час розглядаються 1,5 тисячі справ. Судові витрати можуть збільшити суму боргу на 20% через інфляційні нарахування, 3% річних і витрати на судові процеси, зазначили в компанії.

Як не довести борги до суду

Щоб уникнути санкцій, "Київтеплоенерго" радить мешканцям реструктуризувати заборгованість і виплачувати її частинами. Це можна зробити через Центр комунального сервісу (ЦКС):

Особисто – у будь-якому сервісному центрі ЦКС;

Онлайн – через месенджери Facebook або Skype.

Для оформлення реструктуризації потрібно надати такі документи: паспорт, ІПН, документ на житло та витяг із Держреєстру прав власності. Після узгодження суми та термінів виплат споживач підписує договір.

Зауважте! Реструктуризація дозволяє уникнути судових витрат і забезпечить стабільне постачання тепла в майбутньому, відзначили в "Київтеплоенерго".