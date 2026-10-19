Росіяни пошкодили McDonald's у Києві: коли заклад повернеться до роботи
Росіяни атакували Київщину та, зокрема, столицю. Внаслідок російських терористичних дій також постраждав популярний заклад – McDonald's.
Який заклад пошкодили росіяни у Києві
Йдеться про ресторан на вул. Вадима Гетьмана, 1А, про що пише РБК-Україна з посиланням на коментар компанії.
"Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан 'МакДональдз' на вулиці Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав",
– повідомили в пресслужбі у відповідь на запит ЗМІ.
"На момент атаки заклад не працював. Зокрема, працівники перебували в укритті.
Наразі компанія працює над усуненням наслідків.
Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів.
У ніч з 18 на 19 жовтня росіяни масовано атакували Київщину. Значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall.
Нагадаємо, що це вже не перша російська атака на McDonald's. Внаслідок російської дронової атаки у вересні було уражено один зі складів логістичного партнера компанії в Київській області.
Зокрема, компанія перейшла на скорочене меню внаслідок удару. Наразі обмежені пропозиції товарів можна побачити в усіх ресторанах McDonald's в Україні.