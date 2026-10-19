Який заклад пошкодили росіяни у Києві

Йдеться про ресторан на вул. Вадима Гетьмана, 1А, про що пише РБК-Україна з посиланням на коментар компанії.

"Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан 'МакДональдз' на вулиці Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав",

– повідомили в пресслужбі у відповідь на запит ЗМІ.

"На момент атаки заклад не працював. Зокрема, працівники перебували в укритті.

Наразі компанія працює над усуненням наслідків.

Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів.

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У ніч з 18 на 19 жовтня росіяни масовано атакували Київщину. Значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall.

Нагадаємо, що це вже не перша російська атака на McDonald's. Внаслідок російської дронової атаки у вересні було уражено один зі складів логістичного партнера компанії в Київській області.

Зокрема, компанія перейшла на скорочене меню внаслідок удару. Наразі обмежені пропозиції товарів можна побачити в усіх ресторанах McDonald's в Україні.