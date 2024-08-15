Підготувати гаманці: вартість води зросте вже з 1 вересня

З 1 вересня 2024 року в Київській області планується введення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. У кого саме зростуть тарифи, читайте далі.

Кому перерахують тарифи на воду з 1 вересня

Відтак, тариф на воду для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району, буде перерахований. Відповідно до опублікованого документа, новий тариф на централізоване водопостачання складе 28,05 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

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Через зростання витрат на електроенергію та заробітну плату водоканал ухвалив рішення про перегляд тарифів на свої послуги. Нові тарифи будуть застосовуватися до всіх категорій споживачів.

Тариф на централізоване водовідведення буде встановлено наступним чином:

34,16 гривні за кубометр з ПДВ – для населення;

53,45 гривні за кубометр – для бюджетних установ і інших споживачів.

Новий тариф для населення виявиться нижчим за економічно обґрунтовану вартість послуги. Згідно з документом, тариф у розмірі 34,16 гривні за кубометр становить лише 63,91% від економічно обґрунтованої ціни.