Чи є пільги на доставку газу

Всі споживачі газу отримують два рахунки: за фактичне споживання і за доставку. Пільг на оплату доставки газу для пенсіонерів не передбачено.

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Однак, від оплати за доставку можна відмовитися, якщо офіційно розірвати контракт і відключитися від газової мережі.

Важливо пам'ятати, що для повного звільнення від оплати за доставку газу необхідно офіційно відмовитися від послуги, розірвавши контракт і відключившись від газової мережі.

Як відмовитися від доставки газу

Щоб скасувати угоду про доставку газу, потрібно:

  • Отримати акт про зупинення постачання газу.
  • Звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.
  • Якщо газ продовжують подавати, написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди.
  • Якщо оператор ГРМ відмовляється розривати договір, подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).