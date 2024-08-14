Чи є пільги на доставку газу
Всі споживачі газу отримують два рахунки: за фактичне споживання і за доставку. Пільг на оплату доставки газу для пенсіонерів не передбачено.
Читайте також Невже пенсії та виплати під загрозою: скільки коштів отримує Україна від партнерів
Однак, від оплати за доставку можна відмовитися, якщо офіційно розірвати контракт і відключитися від газової мережі.
Важливо пам'ятати, що для повного звільнення від оплати за доставку газу необхідно офіційно відмовитися від послуги, розірвавши контракт і відключившись від газової мережі.
Як відмовитися від доставки газу
Щоб скасувати угоду про доставку газу, потрібно:
- Отримати акт про зупинення постачання газу.
- Звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.
- Якщо газ продовжують подавати, написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди.
- Якщо оператор ГРМ відмовляється розривати договір, подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).