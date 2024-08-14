Есть ли льготы на доставку газа

Все потребители газа получают два счета: за фактическое потребление и за доставку. Льгот на оплату доставки газа для пенсионеров не предусмотрено.

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Однако, от оплаты за доставку можно отказаться, если официально разорвать контракт и отключиться от газовой сети.

Важно помнить, что для полного освобождения от оплаты за доставку газа необходимо официально отказаться от услуги, разорвав контракт и отключившись от газовой сети.

Как отказаться от доставки газа

Чтобы отменить соглашение о доставке газа, нужно:

  • Получить акт об остановке поставки газа.
  • Обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРС) с просьбой о расторжении договора.
  • Если газ продолжают подавать, написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения соглашения.
  • Если оператор ГРМ отказывается расторгать договор, подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ).