Кому пересчитают тарифы на воду с 1 сентября
Поэтому, тариф на воду для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района, будет пересчитан. Согласно опубликованному документу, новый тариф на централизованное водоснабжение составит 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС.
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Из-за роста расходов на электроэнергию и заработную плату водоканал принял решение о пересмотре тарифов на свои услуги. Новые тарифы будут применяться ко всем категориям потребителей.
Тариф на централизованное водоотведение будет установлен следующим образом:
- 34,16 гривны за кубометр с НДС – для населения;
- 53,45 гривны за кубометр – для бюджетных учреждений и других потребителей.